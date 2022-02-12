Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:07

Циципас вышел в финал турнира в Роттердаме

Иван Шитик
Корреспондент

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал турнира в Роттердаме. В полуфинале он в трех сетах переиграл Иржи Легечку из Чехии — 4:6, 6:4, 6:2.

Во втором полуфинале сыграет россиянин Андрей Рублев. Его соперником будет канадец Феликс Оже-Альяссим.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 208 315 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Стефанос Циципас (Греция, 1) — Иржи Легечка (Чехия, Q) — 4:6, 6:4, 6:2

Андрей Рублев
Стефанос Циципас
0
Читайте также
«Еще 300 метров — и мы бы выиграли». Что думают скандинавы о золоте наших девушек в лыжной эстафете
Начинала Олимпиаду со слез, а теперь везет золото маленькому сыну: Юлия Ступак обеспечила преимущество сборной России — и победила в лыжной эстафете
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев — о турнире в Роттердаме: «Ненавижу поздние матчи без зрителей. Хотелось бы играть пораньше»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости