Циципас вышел в финал турнира в Роттердаме

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал турнира в Роттердаме. В полуфинале он в трех сетах переиграл Иржи Легечку из Чехии — 4:6, 6:4, 6:2.

Во втором полуфинале сыграет россиянин Андрей Рублев. Его соперником будет канадец Феликс Оже-Альяссим.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 208 315 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Стефанос Циципас (Греция, 1) — Иржи Легечка (Чехия, Q) — 4:6, 6:4, 6:2