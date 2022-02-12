Циципас вышел в финал турнира в Роттердаме
Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал турнира в Роттердаме. В полуфинале он в трех сетах переиграл Иржи Легечку из Чехии — 4:6, 6:4, 6:2.
Во втором полуфинале сыграет россиянин Андрей Рублев. Его соперником будет канадец Феликс Оже-Альяссим.
Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 1 208 315 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Стефанос Циципас (Греция, 1) — Иржи Легечка (Чехия, Q) — 4:6, 6:4, 6:2
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