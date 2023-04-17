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Сегодня, 17:42

Рублев предположил, сможет ли тройка россиян сыграть вместе на Итоговом турнире-2023

Алина Савинова
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Российский теннисист Андрей Рублев ответил на вопрос, сможет ли тройка россиян сыграть вместе на Итоговом турнире ATP в конце года.

«Даня уже попал. И даже если ни одного матча не выиграет, он там будет. Что касается меня и Карена, надо смотреть на концовку сезона: конкурентов в этом году намного-намного больше, чем в предыдущие [годы]. Сейчас многие теннисисты, которые были немного травмированы, возвращаются и начинают тоже хорошо играть. И если в том году на восемь мест было 15 игроков, то сейчас — 20+. Поэтому конкуренция все больше и больше. Посмотрим по итогу года, кто из этих 20 игроков туда попадет», — приводит «Чемпионат» слова Рублева.

На данный момент Даниил Медведев занимает 4-е место в миром рейтинге АТР, Рублев идет шестым, а Карен Хачанов расположился на 11-й строчке рейтинга.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-5071163-rublyov-predpolozhil-smozhet-li-trojka-rossiyan-sygrat-vmeste-na-itogovom-v-konce-goda.html
Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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