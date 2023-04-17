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Сегодня, 18:01

Харри обыграл Трунхельити и сыграет с Хачановым во втором круге турнира в Барселоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Чилийский теннисист Николас Харри одержал победу над аргентинцем Макро Трунхельити в первом круге турнира в Барселоне — 7:5, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 50 минут.

Во втором круге соперником Харри станет российский теннисист Карен Хачанов.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 722 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Николас Харри (Чили) — Марко Трунхельити (Аргентина, Q) — 7:5, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/barcelona/2023/
Теннис
Карен Хачанов
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