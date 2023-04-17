Харри обыграл Трунхельити и сыграет с Хачановым во втором круге турнира в Барселоне
Чилийский теннисист Николас Харри одержал победу над аргентинцем Макро Трунхельити в первом круге турнира в Барселоне — 7:5, 6:3.
Игра продолжалась 1 час 50 минут.
Во втором круге соперником Харри станет российский теннисист Карен Хачанов.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 722 480 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Николас Харри (Чили) — Марко Трунхельити (Аргентина, Q) — 7:5, 6:3
Новости