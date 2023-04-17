Рублев рассказал о большой ответственности после крещения дочери Медведева

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о возложенных на него обязанностях после крещения дочери соотечественника и друга Даниила Медведева.

«В итоге шаг оказался ответственным, потому что батюшка толкнул такую речь, что я даже сказал: «А что Даня тогда должен делать, раз за этим я должен следить!» На что батюшка сказал, что Даниил должен содержать семью. Я спросил, можно ли поменяться, потому что выглядит так, что ответственности у меня в разы больше, чем у Дани (смеется). Теперь я ответственен за то, чтобы она верила в бога. Также я должен молиться за нее каждый день, а еще — чтобы она не снимала крестик, росла хорошим и добрым человеком!» — приводит «Чемпионат» слова Рублева.

В апреле стало известно о том, что Рублев стал крестным отцом полугодовалой дочери Даниила и Дарьи Медведевых. Девочку зовут Алиса.