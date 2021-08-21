Рублев победил Медведева и вышел в финал турнира в Цинциннати
Россиянин Андрей Рублев вышел в финал турнира в Цинциннати. В полуфинале он переиграл соотечественника Даниила Медеведа — 2:6, 6:3, 6:3.
Соперники провели на корте 2 часа и 12 минут.
Медведев по ходу полуфинального поединка врезался в стоящую на корте телевизионную камеру.
После того, как положение камеры было восстановлено, Даниил пнул ее ногой. В одном из перерывов Даниил сказал супервайзеру, что организаторы турнира не заботятся о здоровье игроков и он подаст на них в суд.?
В решающей игре Рублев сыграет против победителя в паре Александр Зверев (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 3 028 140 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Андрей Рублев (Россия, 4) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 2:6, 6:3, 6:3
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