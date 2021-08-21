Рублев победил Медведева и вышел в финал турнира в Цинциннати

Россиянин Андрей Рублев вышел в финал турнира в Цинциннати. В полуфинале он переиграл соотечественника Даниила Медеведа — 2:6, 6:3, 6:3.

Соперники провели на корте 2 часа и 12 минут.

Медведев по ходу полуфинального поединка врезался в стоящую на корте телевизионную камеру.

После того, как положение камеры было восстановлено, Даниил пнул ее ногой. В одном из перерывов Даниил сказал супервайзеру, что организаторы турнира не заботятся о здоровье игроков и он подаст на них в суд.?

В решающей игре Рублев сыграет против победителя в паре Александр Зверев (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 3 028 140 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Андрей Рублев (Россия, 4) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 2:6, 6:3, 6:3