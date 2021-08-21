Рублев впервые в карьере обыграл Медведева

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл соотечественника Даниила Медведева в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:3 в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под четвертым номером.

До сегодняшнего матча Рублев не взял ни сета в пяти предыдущих профессиональных встречах с Медведевым.

Россиянин второй раз в сезоне и карьере вышел в финал «Мастерса».