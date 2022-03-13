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Сегодня, 22:56

Рублев победил Кепфера и вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Иван Торопцев
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото AFP

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг турнира ATP в Индиан-Уэллсе.

Во втором круге Рублев обыграл немца Доминика Кепфера в двух сетах — 7:5, 6:4.

В третьем круге россиянин сыграет с победителем матча Брэндон Накашима (США) — Фрэнсис Тиафо (США, 28).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 7) — Доминик Кепфер (Германия) — 7:5, 6:4

Теннис
Андрей Рублев
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