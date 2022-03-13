Рублев победил Кепфера и вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг турнира ATP в Индиан-Уэллсе.
Во втором круге Рублев обыграл немца Доминика Кепфера в двух сетах — 7:5, 6:4.
В третьем круге россиянин сыграет с победителем матча Брэндон Накашима (США) — Фрэнсис Тиафо (США, 28).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 7) — Доминик Кепфер (Германия) — 7:5, 6:4
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