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Сегодня, 23:00

Карацев проиграл Джонсону во втором круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе

Иван Торопцев
Корреспондент

Россиянин Аслан Карацев завершил свое выступление на турнире ATP в Индиан-Уэллсе (США).

Во втором круге Карацев проиграл американцу Стиву Джонсону в двух сетах — 6:7 (5:7), 4:6.

В третьем круге Джонсон сыграет с победителем матча Оскар Отте (Германия) — Хуберт Хуркач (Польша, 11).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Стив Джонсон (США, WC) — Аслан Карацев (Россия, 22) — 7:6 (7:5), 6:4

Теннис
Аслан Карацев
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