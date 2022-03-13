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Допинг

Сегодня, 15:07

Рублев 26 раз сдавал тесты на допинг в 2021 году. Это второй показатель среди всех теннисистов в мире

Рублев 26 раз сдавал тесты на допинг в 2021 году
Иван Шитик
Корреспондент

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала количество допинг-тестов, которые теннисисты сдали в 2021 года.

Российский теннисист Андрей Рублев стал вторым теннисистом в мире по частоте тестирования на допинг. Он сдавал тесты 26 раз за прошлый год.

В десятку по этому показателю также попал россиянин Карен Хачанов, которого тестировали 22 раза.

Лидером по этому сомнительному показателю стал представитель Литвы Ричардас Бернакис, который вызывали на допинг-тестирование 27 раз.

Андрей Рублев
Карен Хачанов
Ричардас Беранкис
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