Рублев 26 раз сдавал тесты на допинг в 2021 году. Это второй показатель среди всех теннисистов в мире

Рублев 26 раз сдавал тесты на допинг в 2021 году

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала количество допинг-тестов, которые теннисисты сдали в 2021 года.

Российский теннисист Андрей Рублев стал вторым теннисистом в мире по частоте тестирования на допинг. Он сдавал тесты 26 раз за прошлый год.

В десятку по этому показателю также попал россиянин Карен Хачанов, которого тестировали 22 раза.

Лидером по этому сомнительному показателю стал представитель Литвы Ричардас Бернакис, который вызывали на допинг-тестирование 27 раз.