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Рублев — об Итоговом турнире ATP: «Я буду выкладываться на полную и надеюсь на успех»

09:56
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Российский теннисист Андрей Рублев поделился ожиданиями от Итогового турнира ATP в Турине.

«Я буду выкладываться на полную и надеюсь на успех, — приводит слова Рублева пресс-служба ATP. — Мне нужно придерживаться своего. Если я буду делать то же самое, что делал в последние две с половиной недели, придут результаты. В этом году я выступаю более расслабленно. Проанализировал и увидел свои ошибки, кое-что вынес для себя из прошлого года. Посмотрим, хватит ли у меня ума, чтобы добиться большего».

Также теннисист высказался о своих шансах на победу.

«Даже не думаю о том, что у меня есть шанс. Просто думаю о процессе, и мне больше нравится, как я делаю что-то на корте и за его пределами. Это может произойти не сразу. Если буду продолжать делать то, что делаю, то далеко зайду на турнире», — сказал он.

В Итоговом турнире ATP примут участие восемь лидеров Чемпионской гонки — Новак Джокович (Сербия), Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Андрей Рублев (Россия), Маттео Берреттини (Италия), Каспер Рууд (Норвегия) и Хуберт Хуркач (Польша).

Турнир пройдет с 14 по 21 ноября.

Напомним, что действующим чемпионом является Медведев.

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