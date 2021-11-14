Медведев обыграл Хуркача в первом матче Итогового турнира
Российский теннисист Даниил Медведев в стартовом матче группового этапа Итогового турнира ATP победил поляка Хуберта Хуркача со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.
Напомним, на Итоговый турнир, который проходит 14-21 ноября в Турине, также вышли Новак Джокович, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Андрей Рублев, Маттео Берреттини и Каспер Рууд.
Россиянин Андрей Рублев в первом матче зеленой группы сыграет с греком Стефаносом Циципасом.
В красной группе с Медведевым также выступают Зверев и Берреттини.
Напомним, в прошлом году Медведев стал победителем Итогового турнира.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 7 250 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Красная группа
Даниил Медведев (Россия, 2) — Хуберт Хуркач (Польша, 7) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4
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