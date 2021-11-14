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Медведев обыграл Хуркача в первом матче Итогового турнира

18:14
Даниил Медведев. Фото atptour, Twitter
Даниил Медведев. Фото atptour, Twitter
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Российский теннисист Даниил Медведев в стартовом матче группового этапа Итогового турнира ATP победил поляка Хуберта Хуркача со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

Напомним, на Итоговый турнир, который проходит 14-21 ноября в Турине, также вышли Новак Джокович, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Андрей Рублев, Маттео Берреттини и Каспер Рууд.

Россиянин Андрей Рублев в первом матче зеленой группы сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

В красной группе с Медведевым также выступают Зверев и Берреттини.

Напомним, в прошлом году Медведев стал победителем Итогового турнира.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 7 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

Даниил Медведев (Россия, 2) — Хуберт Хуркач (Польша, 7) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4

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Роман Шишов все материалы автора
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