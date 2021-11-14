ATP необычно представила участников Итогового чемпионата в Турине
09:37
Пресс-служба ATP перед стартом Итогового чемпионата в Турине необычно представила его участников. На рисунке, опубликованном на странице Tennis TV в Instagram изображены восемь лидеров Чемпионской гонки.
В Итоговом турнире ATP примут участие — Новак Джокович (Сербия), Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Андрей Рублев (Россия), Маттео Берреттини (Италия), Каспер Рууд (Норвегия) и Хуберт Хуркач (Польша).
Турнир пройдет с 14 по 21 ноября.
Напомним, что действующим чемпионом является Медведев.
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