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ATP необычно представила участников Итогового чемпионата в Турине

09:37
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Пресс-служба ATP перед стартом Итогового чемпионата в Турине необычно представила его участников. На рисунке, опубликованном на странице Tennis TV в Instagram изображены восемь лидеров Чемпионской гонки.

В Итоговом турнире ATP примут участие — Новак Джокович (Сербия), Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Андрей Рублев (Россия), Маттео Берреттини (Италия), Каспер Рууд (Норвегия) и Хуберт Хуркач (Польша).

Турнир пройдет с 14 по 21 ноября.

Напомним, что действующим чемпионом является Медведев.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CWOgrMns6Oo/

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