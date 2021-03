Рублев не планирует прививаться от коронавируса

Российский теннисист Андрей Рублев 30 марта заявил, что не планирует прививаться от коронавируса.

«Коронавирус? Слышал, некоторые теннисисты уже привились. Сейчас это не дает никаких льгот, все равно все участники турниров обязаны находиться в «пузырях». Если у меня будет выбор, прививаться или нет, то я откажусь. Здесь нет никаких принципов, просто личные ощущения», — цитирует Рублева журналист Бэн Розенберг в Twitter.

Andrey Rublev: «If I can choose and I can have option to don't have a vaccine, I will not do it...There is no reason...just the feelings.» pic.twitter.com/iilJUQ8FRQ