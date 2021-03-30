Теннисный турнир в Белграде могут повысить до уровня ATP-500

Директор теннисного турнира в Белграде Джордже Джокович сообщил, что категорию соревнований могут повысить с ATP-250 до ATP-500 в 2022 году.

«Я рад, что в этом году турнир в Белграде состоится, мы этого заслужили. Мы сделаем все, чтобы его безопасность была организована на высшем уровне. Наша цель состоит в том, чтобы в следующем году он получил статус ATP-500. Мы на это очень надеемся», —цитирует Джордже rs.n1info.com.

Белград впервые с 2012 года принимает турнир ATP. Serbia Open станет заменой Открытому чемпионату Венгрии. Соревнования пройдут с 19 по 25 апреля.

В турнире, на данный момент, заявлены Новак Джокович, Аслан Карацев, Маттео Берреттини, Гаэль Монфис, Стэн Вавринка и Доминик Тим.