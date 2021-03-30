Циципас вышел в 1/8 финала турнира в Майами
06:26
Греческий теннисист Стефанос Циципас в 1/16 финала турнира в Майами обыграл японца Кея Нишикори со счетом 6:3, 3:6, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 57 минут. Грек сделал 12 эйсов, не совершил ни одной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10.
В 1/8 финала Циципас встретится с итальянцем Лоренцо Сонего, который оказался сильнее Даниэля Элахи Галана из Колумбии.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 343 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Стефанос Циципас (Греция, 2) — Кеи Нишикори (Япония, 28) — 6:3, 3:6, 6:1
?Лоренцо Сонего (Италия, 24) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — 7:6, 6:3
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