Циципас вышел в 1/8 финала турнира в Майами

Греческий теннисист Стефанос Циципас в 1/16 финала турнира в Майами обыграл японца Кея Нишикори со счетом 6:3, 3:6, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 57 минут. Грек сделал 12 эйсов, не совершил ни одной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10.

В 1/8 финала Циципас встретится с итальянцем Лоренцо Сонего, который оказался сильнее Даниэля Элахи Галана из Колумбии.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 343 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Стефанос Циципас (Греция, 2) — Кеи Нишикори (Япония, 28) — 6:3, 3:6, 6:1

?Лоренцо Сонего (Италия, 24) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — 7:6, 6:3