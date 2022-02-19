Рублев и Молчанов вышли в финал парного турнира в Марселе
Российский теннисист Андрей Рублев и украинец Денис Молчанов вышли в финал турнира АТР в Марселе (Франция) в парном разряде.
В полуфинале они победили дуэт Юго Гастон/Хольгер Витус Недсков Руне (Франция/Дания) — 7:5, 6:7 (4:7), 10:5
В финале Рублев и Молчанов сыграют с парой Равен Клаасен/Бен Маклахлан (ЮАР/Япония, 2).
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 545 200 евро
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Денис Молчанов/Андрей Рублев (Украина/Россия) — Юго Гастон/Хольгер Витус Недсков Руне (Франция/Дания) — 7:5, 6:7 (4:7), 10:5
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