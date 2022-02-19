Рублев и Молчанов вышли в финал парного турнира в Марселе

Российский теннисист Андрей Рублев и украинец Денис Молчанов вышли в финал турнира АТР в Марселе (Франция) в парном разряде.

В полуфинале они победили дуэт Юго Гастон/Хольгер Витус Недсков Руне (Франция/Дания) — 7:5, 6:7 (4:7), 10:5

В финале Рублев и Молчанов сыграют с парой Равен Клаасен/Бен Маклахлан (ЮАР/Япония, 2).

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 545 200 евро

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Денис Молчанов/Андрей Рублев (Украина/Россия) — Юго Гастон/Хольгер Витус Недсков Руне (Франция/Дания) — 7:5, 6:7 (4:7), 10:5