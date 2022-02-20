Норри обыграл Пола и вышел в финал турнира в Делрэй-Бич

Британский теннисист Кэмерон Норри в полуфинале турнира в Делрэй-Бич обыграл американца Томми Пола со счетом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Британец сделал один эйс и не совершил ни одной двойной ошибки, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 4.

В финале турнира Норри встретится с победителем матча Джон Миллмэн (Австралия) — Рейлли Опелка (США).

Делрэй-Бич (США)

Турнир ATP Delray Beach Open by VITACOST.com

Призовой фонд 593 895 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Кэмерон Норри (Великобритания, 1) — Томми Пол (США, 4, WC) — 6:3, 6:3