Норри обыграл Пола и вышел в финал турнира в Делрэй-Бич
Британский теннисист Кэмерон Норри в полуфинале турнира в Делрэй-Бич обыграл американца Томми Пола со счетом 6:3, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Британец сделал один эйс и не совершил ни одной двойной ошибки, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 4.
В финале турнира Норри встретится с победителем матча Джон Миллмэн (Австралия) — Рейлли Опелка (США).
Делрэй-Бич (США)
Турнир ATP Delray Beach Open by VITACOST.com
Призовой фонд 593 895 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Кэмерон Норри (Великобритания, 1) — Томми Пол (США, 4, WC) — 6:3, 6:3
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