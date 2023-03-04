Медведев — девятый игрок с пятью и более победами над Джоковичем

Россиянин Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в полуфинале турнира ATP в Дубае (ОАЭ) — 6:4, 6:4.

Таким образом, Медведев стал девятым игроком, который побеждал Джоковича пять и более раз. В список также входят: Рафаэль Надаль (29 побед), Роджер Федерер (23), Энди Маррей (11), Стэн Вавринка (6), Жо-Вильфред Тсонга (6), Энди Роддик (5), Давид Феррер (5), Доминик Тим (5).

Счет личных встреч между Джоковичем и Медведевым 9:5 в пользу серба.

В финале турнира в Дубае Медведев сыграет с россиянином Андреем Рублевым. Встреча состоится завтра, 4 марта. Начало встречи запланировано на 18.00. по московскому времени.