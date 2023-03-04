Мама Рублева — о финале сына против Медведева: «Они стоят друг друга»

Мама российского теннисиста Андрея Рублева Марина Марьенко прокомментировала выход сына в финал турнира в Дубае, где он сыграет против соотечественника Даниила Медведева.

«Это их первая встреча в финале. Они много играли против друг друга, когда были детьми и взрослыми. Очень интересно будет посмотреть на их игру в финале. С большим уважением отношусь к Медведеву, у него уже третий финал подряд. Они стоят друг друга. Андрей выходит на другой уровень, он растет и развивается.

Для Андрея это очень хороший, рабочий турнир, где он демонстрирует свой рост и мастерство. Он был сильнее всех своих соперников и заслуженно будет играть в финале. Андрей сейчас на таком рубеже жизни, где он изучает великих творцов, которые влияли на настроение людей, давали им надежду и любовь. Цоя любят по сей день люди всех возрастов. Думаю, мысль Андрея была в том, чтобы показать эту любовь и поддержку людям через упоминание Цоя. Кто любит Цоя, тот поймет», — цитирует Sport24 Марьенко.

Матч между Медведевым и Рублевым на турнире в ОАЭ состоится в субботу, 4 марта. Начало — в 18.00 по московскому времени.