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Сегодня, 08:42

Томми Пол обыграл Тэйлора Фритца и вышел в финал турнира в Акапулько

Руслан Минаев
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Американец Томми Пол обыграл соотечественника Тэйлора Фритца в полуфинале турнира ATP в Акапулько (Мексика) — 6:3, 6:7(2:7), 7:6(7:2).

В финале Пол встретится с победителем второго полуфинала между Хольгером Руне (Дания) и Алексом Де Минауром (Австралия).

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Томми Пол (США, 7) — Тэйлор Фритц (США, 3) — 6:3, 6:7(2:7), 7:6(7:2)

Теннис
Тэйлор Фритц
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