Томми Пол обыграл Тэйлора Фритца и вышел в финал турнира в Акапулько
Американец Томми Пол обыграл соотечественника Тэйлора Фритца в полуфинале турнира ATP в Акапулько (Мексика) — 6:3, 6:7(2:7), 7:6(7:2).
В финале Пол встретится с победителем второго полуфинала между Хольгером Руне (Дания) и Алексом Де Минауром (Австралия).
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 2 013 940 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Томми Пол (США, 7) — Тэйлор Фритц (США, 3) — 6:3, 6:7(2:7), 7:6(7:2)
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