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Сегодня, 21:48

Медведев о турнире в Женеве: «Решил, что будет полезно подготовиться к «Ролан Гаррос». Чувствую себя отлично»

Медведев рассказал, почему решил принять участие в турнире в Женеве
Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему решил принять участие в турнире ATP 250 в Женеве (Швейцария).

«Я чувствую себя отлично. Мне удалось обойтись двумя неделями легких тренировок и одной неделей полноценных тренировок. Я решил, что будет полезно подготовиться к «Ролан Гаррос», провести здесь несколько матчей. Несколько, надеюсь, не один. Мне никогда не было легко сразу же хорошо начать на грунте. Физически я чувствую себя полностью готовым», — приводит слова Медведева сайт ATP.

Для россиянина турнир в Женеве является первым после операции по удалению грыжи. Вместе с тем вторая ракетка мира проведет первый официальный матч на грунте в сезоне-2022.

Турнир АТР в Женеве пройдет с 15 по 21 мая. В первом круге Медведев сыграет с победителем матча Ришар Гаске (Франция) — Джон Миллман (Австралия).

Источник: https://www.atptour.com/en/news/medvedev-geneva-2022-preview
Теннис
Даниил Медведев
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