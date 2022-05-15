Медведев о турнире в Женеве: «Решил, что будет полезно подготовиться к «Ролан Гаррос». Чувствую себя отлично»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему решил принять участие в турнире ATP 250 в Женеве (Швейцария).

«Я чувствую себя отлично. Мне удалось обойтись двумя неделями легких тренировок и одной неделей полноценных тренировок. Я решил, что будет полезно подготовиться к «Ролан Гаррос», провести здесь несколько матчей. Несколько, надеюсь, не один. Мне никогда не было легко сразу же хорошо начать на грунте. Физически я чувствую себя полностью готовым», — приводит слова Медведева сайт ATP.

Для россиянина турнир в Женеве является первым после операции по удалению грыжи. Вместе с тем вторая ракетка мира проведет первый официальный матч на грунте в сезоне-2022.

Турнир АТР в Женеве пройдет с 15 по 21 мая. В первом круге Медведев сыграет с победителем матча Ришар Гаске (Франция) — Джон Миллман (Австралия).