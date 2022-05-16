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Сегодня, 07:57

Даниил Медведев и Андрей Рублев опустились на два места каждый в чемпионской гонке ATP

Виктория Кравченко
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ATP на официальном сайте опубликовала версию чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде.

Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев оказались ниже на две строчки. Теперь Рублев идет на шестом месте, Медведев стал седьмым.

Новак Джокович отыграл 18 строчек и стал 10-м благодаря победе в Риме. Стефанос Циципас, проигравший Джоковичу в финале, обошел Карлоса Алькараса и стал вторым. Возглавляет рейтинг Рафаэль Надаль.

Чемпионская гонка ATP. 16 мая

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 3620 очков.

2 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 3490.

3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 3460.

4 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2025.

5 (8). Александр Зверев (Германия) — 1980.

6 (4). Андрей Рублёв (Россия) — 1920.

7 (5). Даниил Медведев (Россия) — 1900.

8 (7). Тейлор Фритц (США) — 1765.

9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 1615.

10 (28). Новак Джокович (Сербия) — 1610...

28 (30). Карен Хачанов (Россия) — 685...

42 (50). Аслан Карацев (Россия) — 505.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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