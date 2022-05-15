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Сегодня, 21:20

Джокович о победе в Риме: «После всего, что произошло в начале года, было важно выиграть большой титул»

Джокович поделился эмоциями от победы на турнире в Риме
Анна Горшкова
Корреспондент
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Первая ракетка мира Новак Джокович поделился эмоциями от победы на турнире в Риме.

В финале серб обыграл Стефаноса Циципаса со счетом 6:0, 7:6.

«В какой-то степени это облегчение, потому что после всего, что произошло в начале года, для меня было важно выиграть большой титул — особенно перед «Большим шлемом». Там я хочу показать свой максимум и быть уверенным в себе. Чтобы бороться за титул, нужна не только игра. О лучшей неделе я не мог и просить. Сегодня провел идеальный сет. За весь турнир не проиграл ни партии», — приводит слова Джоковича журналист Киран Гупта в Twitter.

Также теннисист ответил, считает ли себя фаворитом «Ролан Гаррос».

«С учетом моего рейтинга и игры в последние недели я бы считал себя одним из фаворитов. Конечно, я не очень много времени трачу на размышления о том, кто выиграет, у кого какие шансы. Я думаю о себе. Туда я поеду с самыми высокими амбициями, и мне кажется, что у меня хорошие шансы», — отметил Джокович.

«Ролан Гаррос» пройдет с 22 мая по 5 июня в Париже.

Источник: https://twitter.com/kirangupta_/status/1525893953115295744?s=20&t=bgb_VmqW7pAETqK228x8OA
Теннис
Новак Джокович
Стефанос Циципас
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