Медведев — о поражении в Вене: «У меня есть фишка — видимо, я нигде не могу защитить титул»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в финале в Вене Яннику Синнеру (6:7(7), 6:4, 3:6).

«У меня есть фишка — видимо, я нигде не могу защитить титул. Постараюсь в следующий раз. Но, вообще, надеюсь сделать это в Париже или еще где-нибудь», — сказал Медведев после матча.

Синнер выиграл 10-й турнир серии ATP в одиночном разряде.

Медведев уступил Синнеру во втором финале подряд. 4 октября россиянин проиграл итальянцу в решающем матче турнира в Пекине.