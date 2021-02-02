Рублев прокомментировал первый матч на ATP Cup против Пельи

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над аргентинцем Гвидо Пельей (6:1, 6:2) на ATP Cup.

«Да, мне быстро удалось выиграть, но не скажу, что это было очень просто. Знаю, Пелья недавно переболел коронавирусом, и сегодня уже очень неплохо играл. Дальше пойду болеть за Медведева, у него также будет непростой матч», — сказал Рублев сразу после матча.

После победы Рублева Россия вышла вперед в серии против Аргентины — 1-0. Во второй игре дня встречаются первые «ракетки» стран — Даниил Медведев и Диего Шварцман. Начало встречи — в 10.55 (мск).

Следующим соперником сборной России станет команда Японии. В группе из трех сборных в полуфинал турнира проходит лишь лучшая команда.