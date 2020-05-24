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Roland Garros показывает дебют Сафина на турнирах «Большого шлема». 18-летний россиянин обыграл Агасси

17:56
18-летний Марат Сафин в матче Roland Garros-1998 против Андре Агасси. Фото YouTube
18-летний Марат Сафин в матче Roland Garros-1998 против Андре Агасси. Фото YouTube

Официальный YouTube-канал Roland Garros ведет трансляцию ярких матчей прошлых лет. В эти минуты идет трансляция матча первого круга турнира 1998 года. В этой игре россиянин Марат Сафин дебютировал на турнирах «Большого шлема» и сотворил сенсацию.

Соперником 18-летнего россиянина стал один из лидеров рейтинга ATP тех лет Андре Агасси.

Сафину понадобилось более трех часов и пять сетов, чтобы победить 28-летнего американца.

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