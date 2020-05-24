Roland Garros показывает дебют Сафина на турнирах «Большого шлема». 18-летний россиянин обыграл Агасси

Официальный YouTube-канал Roland Garros ведет трансляцию ярких матчей прошлых лет. В эти минуты идет трансляция матча первого круга турнира 1998 года. В этой игре россиянин Марат Сафин дебютировал на турнирах «Большого шлема» и сотворил сенсацию.

Соперником 18-летнего россиянина стал один из лидеров рейтинга ATP тех лет Андре Агасси.

Сафину понадобилось более трех часов и пять сетов, чтобы победить 28-летнего американца.