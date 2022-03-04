В ФТР объяснили, почему Медведев убрал российский флаг из описания профиля в Instagram

Тарпищев объяснил, почему Медведев убрал российский флаг из описания профиля в Instagram

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации с Даниилом Медведевым, который убрал российский флаг из описания своего профиля в Instagram.

«Я пока с Даней не общался. Но сейчас такие санкции, МОК запрещает использовать наш российский флаг. Даже в социальных сетях. Это вынужденная мера», — сказал Тарпищев «СЭ».

Сегодня, 4 марта, Медведев убрал российский флаг из описания своей страницы в Instagram. Вся остальная информация в описании профиля теннисиста осталась без изменений.

26-летний россиянин стал первой ракеткой мира 28 февраля. Он является действующим победителем US Open и победителем 13 турниров ATP.