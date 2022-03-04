Даниил Медведев убрал российский флаг из своего профиля в Instagram

Первая ракетка мира Даниил Медведев убрал российский флаг из описания своей страницы в Instagram, сообщает РИА «Новости».

Ранее в описании аккаунта 26-летнего россиянина российский флаг располагался после слов «профессиональный теннисист».

Вся остальная информация в описании профиля Медведева, помимо флага, осталась без изменений.

Профиль Медведева в Instagram (старая версия). Фото Instagram

Профиль Медведева в Instagram (новая версия). Фото Instagram

Медведев стал первой ракеткой мира 28 февраля. Он является действующим победителем US Open и победителем 13 турниров ATP. Медведев делит вместе с Маратом Сафиным рекорд по числу выходов в финал турниров «Большого шлема» среди российских теннисистов — оба играли в финалах по 4 раза.