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Сегодня, 13:06

Даниил Медведев убрал российский флаг из своего профиля в Instagram

Иван Торопцев
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Первая ракетка мира Даниил Медведев убрал российский флаг из описания своей страницы в Instagram, сообщает РИА «Новости».

Ранее в описании аккаунта 26-летнего россиянина российский флаг располагался после слов «профессиональный теннисист».

Вся остальная информация в описании профиля Медведева, помимо флага, осталась без изменений.

Профиль Медведева в Instagram (старая версия). Фото Instagram
Профиль Медведева в Instagram (старая версия).
Фото Instagram
Профиль Медведева в Instagram (новая версия). Фото Instagram
Профиль Медведева в Instagram (новая версия).
Фото Instagram

Медведев стал первой ракеткой мира 28 февраля. Он является действующим победителем US Open и победителем 13 турниров ATP. Медведев делит вместе с Маратом Сафиным рекорд по числу выходов в финал турниров «Большого шлема» среди российских теннисистов — оба играли в финалах по 4 раза.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220304/medvedev-1776477983.html
Теннис
Даниил Медведев
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