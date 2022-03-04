Даниил Медведев убрал российский флаг из своего профиля в Instagram
Первая ракетка мира Даниил Медведев убрал российский флаг из описания своей страницы в Instagram, сообщает РИА «Новости».
Ранее в описании аккаунта 26-летнего россиянина российский флаг располагался после слов «профессиональный теннисист».
Вся остальная информация в описании профиля Медведева, помимо флага, осталась без изменений.
Профиль Медведева в Instagram (старая версия).
Фото Instagram
Профиль Медведева в Instagram (новая версия).
Фото Instagram
Медведев стал первой ракеткой мира 28 февраля. Он является действующим победителем US Open и победителем 13 турниров ATP. Медведев делит вместе с Маратом Сафиным рекорд по числу выходов в финал турниров «Большого шлема» среди российских теннисистов — оба играли в финалах по 4 раза.
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