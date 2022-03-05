Хачанов убрал флаги России и Армении из описания профиля в Instagram

Теннисист Карен Хачанов убрал изображение российского и армянского флагов из описания профиля на своей странице в Instagram.

Ранее в описании профиля Хачанова, помимо флага России, был и флаг Армении, а теперь их там нет.

Instagram Карена Хачанова.

Ближайшим турниром Хачанова станет «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе, который стартует 10 марта.

Напомним, ранее первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев также убрал изображение российского флага из описания профиля.