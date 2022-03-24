Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча второго круга ATP 1000 в Майами между Андреем Рублевым и Ником Кирьосом.

«Ник может как провалиться по игре, так и сыграть здорово. Этим он как раз и опасен — непонятно, что от него ожидать. Что касается Андрея, то тут важна степень его восстановления после прошлой недели, прежде всего психологическое восстановление. Сложно судить, времени мало прошло. Будем надеяться, что он восстановится. Не очень мне нравится слово «фаворит», но по классу игры Рублев сильнее австралийца. Все упирается в вопрос его состояния», — сказал Тарпищев «СЭ».

Отметим, что в первом круге Кирьос победил француза Адриана Маннарино в двух сетах — 7:6, 6:3.