«Это бизнес». Глава ФТР Тарпищев объяснил отказ ATP отстранять россиян

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, почему в ATP не стали отстранять российских теннисистов из-за ситуации с Украиной.

«Это бизнес», — заявил Тарпищев «Чемпионату».

В отличие от многих спортсменов из России теннисисты могут выступать в нейтральном статусе.

«Мы в прошлом году стали первыми в мире: выиграли три кубка, Токио, Даниил (Медведев) взял US Open. Первая нация в теннисе. А теннис — второй вид спорта по популярности после футбола. Помимо того, что впечатляют результаты, в теннисе зрители ходят на личность», — подчеркнул Тарпищев.

Глава ФТР отметил, что турниры принадлежат ATP и WTA — частным организациям.

«А международной федерации принадлежат молодежно-юношеские турниры, отчасти ТБШ, которые, в общем-то, в руках стран — США, Австралии, Франции, Великобритании. А на этих турнирах решение того или иного вопроса зависит от личностей. Поэтому им невыгодно нас убирать. Многие вещи зависят от людей и их понятий», — добавил Тарпищев.