Пивоварова не удивилась поражению Рублева в матче с бывшим россиянином Бубликом

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова заявила, что Андрей Рублев не имел шансов на победу над казахстанцем Александром Бубликом в финале турнира в Галле (3:6, 6:3, 3:6).

«Для меня поражение Рублева не стало неожиданностью, потому что Бублик — сильный игрок, и у него есть все данные, чтобы выступать на высоком уровне и показывать хороший теннис. Раньше он не был так стабилен и мог проваливать игру, отвлекаться на какой-то период времени. Но в этом матче Бублик отыграл от и до. Я не видела, чтобы у Рублева были шансы на победу. Андрей сделал все возможное, но в этот день Бублик был сильнее. Александр — талантливый игрок. Недаром его подписали в Казахстане. У Бублика есть хороший шанс подняться высоко в рейтинге. Он заметно прибавил в плане психологии и стабильности, а этого ему очень не хватало. Сейчас Александр показал такой уровень игры, что спокойно может претендовать на место в десятке лучших теннисистов ATP», — приводит слова Пивоваровой «Газетой.Ru».

Для 26-летнего Бублика победа в турнире ATP-500 стала первой в карьере. Также на его счету второй титул ATP в карьере.