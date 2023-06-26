Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 20:50

Пивоварова не удивилась поражению Рублева в матче с бывшим россиянином Бубликом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова заявила, что Андрей Рублев не имел шансов на победу над казахстанцем Александром Бубликом в финале турнира в Галле (3:6, 6:3, 3:6).

«Для меня поражение Рублева не стало неожиданностью, потому что Бублик — сильный игрок, и у него есть все данные, чтобы выступать на высоком уровне и показывать хороший теннис. Раньше он не был так стабилен и мог проваливать игру, отвлекаться на какой-то период времени. Но в этом матче Бублик отыграл от и до. Я не видела, чтобы у Рублева были шансы на победу. Андрей сделал все возможное, но в этот день Бублик был сильнее. Александр — талантливый игрок. Недаром его подписали в Казахстане. У Бублика есть хороший шанс подняться высоко в рейтинге. Он заметно прибавил в плане психологии и стабильности, а этого ему очень не хватало. Сейчас Александр показал такой уровень игры, что спокойно может претендовать на место в десятке лучших теннисистов ATP», — приводит слова Пивоваровой «Газетой.Ru».

Для 26-летнего Бублика победа в турнире ATP-500 стала первой в карьере. Также на его счету второй титул ATP в карьере.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/26/20750210.shtml
Теннис
Александр Бублик
Анастасия Пивоварова
Андрей Рублев
1
1
Читайте также
В Румынии утверждают, что сборная Украины U-21 нарушила регламент молодежного Евро-2023
Касаткина победила украинку Калинину в первом круге турнира в Истборне
Роман Костомаров опубликовал видео тренировки с протезами
Политолог назвал военный мятеж попыткой разрушить единство России
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бублик снялся с турнира на Мальорке
Новости
RSS RSS
Все новости