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Сегодня, 19:16

Бублик снялся с турнира на Мальорке

Виталий Косик
Корреспондент
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Казахстанский теннисист Александр Бублик снялся с травяного турнира на Мальорке.

В первом круге турнира спортсмен должен был сыграть с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом. Вместо Бублика в основной сетке займет француз Артур Риндеркнеш.

Вчера, 25 июня, Бублик завоевал дебютный титул на уровне ATP-500. В финале он обыграл россиянина Андрея Рублева.

Турнир на Мальорке пройдет с 25 июня по 1 июля. Общий призовой фонд соревнований составил 915,6 тысяч евро.

Теннис
Александр Бублик
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