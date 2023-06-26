Бублик снялся с турнира на Мальорке

Казахстанский теннисист Александр Бублик снялся с травяного турнира на Мальорке.

В первом круге турнира спортсмен должен был сыграть с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом. Вместо Бублика в основной сетке займет француз Артур Риндеркнеш.

Вчера, 25 июня, Бублик завоевал дебютный титул на уровне ATP-500. В финале он обыграл россиянина Андрея Рублева.

Турнир на Мальорке пройдет с 25 июня по 1 июля. Общий призовой фонд соревнований составил 915,6 тысяч евро.