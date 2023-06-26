Бублик снялся с турнира на Мальорке
Казахстанский теннисист Александр Бублик снялся с травяного турнира на Мальорке.
В первом круге турнира спортсмен должен был сыграть с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом. Вместо Бублика в основной сетке займет француз Артур Риндеркнеш.
Вчера, 25 июня, Бублик завоевал дебютный титул на уровне ATP-500. В финале он обыграл россиянина Андрея Рублева.
Турнир на Мальорке пройдет с 25 июня по 1 июля. Общий призовой фонд соревнований составил 915,6 тысяч евро.
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