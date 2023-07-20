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Сегодня, 15:02

Алькарас: «Моя долгосрочная цель — стать одним из лучших в истории»

Алькарас хочет стать одним из лучших теннисистов в истории
Ана Горшкова
Корреспондент
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Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Испанский теннисист, первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о своих целях на будущее.

«Мы с командой очень четко формулируем цель. Мы постепенно воплощаем мечты: стать первой ракеткой, стать чемпионом «Большого шлема», выиграть Уимблдон... Я хочу выиграть «Ролан Гаррос» и Australian Open, но самая долгосрочная цель — стать одним из лучших в истории, как такие великие легенды, как Джокович, Рафа и Федерер», — приводит слова Алькараса El Pais.

Также 20-летний испанец отметил, что возможно эта цель слишком амбициозна, но он хочет мечтать по-крупному.

«Я всегда это говорил, возможно, эта цель слишком масштабна, слишком амбициозна или меня сочтут самонадеянным, но, в конце концов, в жизни нужно думать и мечтать по-крупному, и нужно идти к цели. Я не считаю, что все это слишком масштабно, потому что знаю и очень четко представляю, чего хочу добиться в будущем, поэтому должен дальше идти по этому пути», — сказал Алькарас.

К своим 20 годам Алькарас стал самым молодым лидером мирового рейтинга в истории среди мужчин, победителем двух турниров «Большого шлема» и 12 турниров ATP в одиночном разряде.

Ранее испанец заявил, что мечтает сыграть с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Карлос Алькарас и&nbsp;Маркета Вондроушова. Почему Уимблдон выиграли Алькарас и Вондроушова? Колонка Екатерины Макаровой

Теннис
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
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