Алькарас мечтает сыграть с Надалем на Олимпийских играх-2024

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о желании сыграть на Олимпийских играх-2024 в парном разряде с Рафаэлем Надалем.

«В следующем году, без всяких сомнений, Рафа будет там. Надеюсь, я смогу снова сыграть с ним! Но, конечно, сыграть в паре на Олимпиаде... Это было бы мечтой. Не только выиграть медаль в одиночных или парных соревнованиях, но просто пережить опыт парного разряда со своим кумиром было бы воспоминанием, которое осталось бы со мной на всю жизнь», — приводит слова Алькараса Clay Tenis.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Теннисный турнир в Париже будет проводиться на кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа. Медали будут разыгрываться в одиночном и парном разряде у мужчин и женщин и в смешанном парном разряде.

37-летний Надаль является двукратным олимпийским чемпионом. В Пекине-2008 он завоевал медаль в одиночном разряде, а в Рио-де-Жанейро-2016 — золото в паре с Марком Лопесом.