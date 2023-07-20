Шевченко проиграл Рууду во втором круге турнира в Бостаде
Россиянин Александр Шевченко проиграл норвежцу Касперу Рууду во втором круге турнира в Бостаде (Швеция) — 2:6, 4:6. Матч длился 1 час 19 минут.
Шевченко сделал за игру 2 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. У Рууда — 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 из 7 реализованных брейк-пойнта.
В четвертьфинале первый «сеянный» на турнире встретится с австрийцем Себастьяном Офнером.
Бостад (Швеция)
Турнир ATP Nordea Open
Призовой фонд 562 815 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Александр Шевченко (Россия) — 6:2, 6:4
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