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Сегодня, 16:22

Шевченко проиграл Рууду во втором круге турнира в Бостаде

Руслан Минаев
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Россиянин Александр Шевченко проиграл норвежцу Касперу Рууду во втором круге турнира в Бостаде (Швеция) — 2:6, 4:6. Матч длился 1 час 19 минут.

Шевченко сделал за игру 2 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. У Рууда — 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 из 7 реализованных брейк-пойнта.

В четвертьфинале первый «сеянный» на турнире встретится с австрийцем Себастьяном Офнером.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Александр Шевченко (Россия) — 6:2, 6:4

Теннис
Александр Шевченко
Каспер Рууд
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