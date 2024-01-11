Оже-Альяссим: «У Джоковича нет слабых мест в игре»

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал, в чем хочет быть похожим на первую ракетку мира Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля.

«Если вы посмотрите на Джоковича, то, по моему мнению, у него действительно нет слабых мест в игре. Его подача настолько улучшилась за время его карьеры, что теперь это большое оружие. У него есть это, а также умственные и физические качества. У него есть все. Я могу включить Надаля в этот же разговор. Поражает уровень сосредоточенности, которым они обладают в каждом матче, на каждой тренировке. Они очень требовательны к себе. Я надеюсь, что буду делать то же самое и в своей карьере, я нахожу в их игре много вдохновения», — отметил спортсмен.

23-летний Оже-Альяссим является победителем шести турниров ATP (из них пять — в одиночном разряде), обладателем Кубка Дэвиса (2022) в составе сборной Канады и Кубка ATP (2022). На данный момент он занимает 27-е место в мировом рейтинге.