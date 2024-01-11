Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:19

Оже-Альяссим: «У Джоковича нет слабых мест в игре»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал, в чем хочет быть похожим на первую ракетку мира Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля.

«Если вы посмотрите на Джоковича, то, по моему мнению, у него действительно нет слабых мест в игре. Его подача настолько улучшилась за время его карьеры, что теперь это большое оружие. У него есть это, а также умственные и физические качества. У него есть все. Я могу включить Надаля в этот же разговор. Поражает уровень сосредоточенности, которым они обладают в каждом матче, на каждой тренировке. Они очень требовательны к себе. Я надеюсь, что буду делать то же самое и в своей карьере, я нахожу в их игре много вдохновения», — отметил спортсмен.

23-летний Оже-Альяссим является победителем шести турниров ATP (из них пять — в одиночном разряде), обладателем Кубка Дэвиса (2022) в составе сборной Канады и Кубка ATP (2022). На данный момент он занимает 27-е место в мировом рейтинге.

Источник: https://tennis-infinity.com/atp/djokovic-doesnt-have-weaknesses-in-his-game-according-to-auger-aliassime
Теннис
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Феликс Оже-Альяссим
0
Читайте также
ИИХФ отстранила сборную Израиля от соревнований под своей эгидой
«Вам должно быть стыдно». ISU убрал российскую фигуристку из списка чемпионок Европы
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ удары по России
АвтоВАЗ планирует запустить новый автомобильный бренд
Взятый в плен польский наемник заявил о нежелании в будущем связываться с ВСУ
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев сообщил, что Карацев может пропустить до трех месяцев из-за травмы

Руне — о прекращении сотрудничества с Муратоглу: «Я не нанимаю людей просто для того, чтобы они сидели на скамейке»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости