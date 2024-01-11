Руне — о прекращении сотрудничества с Муратоглу: «Я не нанимаю людей просто для того, чтобы они сидели на скамейке»

Датский теннисист Хольгер Руне высказался о своем решении прекратить сотрудничество с французским тренером Патриком Муратоглу.

«Люди, которых я нанимаю, должны мне помогать. Иногда я думаю: «Почему вы находитесь здесь?» Я не нанимаю людей просто для того, чтобы они сидели там [на скамейке]. Я не чувствовал, что Патрик мне подходит в данный момент. Чем ближе ты подходишь к турниру, тем больше стресса испытываешь. И я думаю, что важно, чтобы рядом с тобой был кто-то, кто может вселить в тебя уверенность, помочь с контролем эмоций. Это именно то, что мне нужно во время выступлений. Я позвонил Патрику. Я не был уверен, что прощаться с ним было правильным решением. Тогда я еще чувствовал, что он может чему-то научить меня на корте и в жизни», — приводит TennisUpToDate слова спортсмена.

В конце лета 2023 года 20-летний датский теннисист прекратил сотрудничество с Муратоглу. Его новым тренером стал экс-первая ракетка мира Борис Беккер.

На данный момент Руне занимает 8-е место в мировом рейтинге. Все за карьеру он выиграл четыре турнира уровня ATP в одиночном разряде.