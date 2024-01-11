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Сегодня, 15:17

Тарпищев сообщил, что Карацев может пропустить до трех месяцев из-за травмы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Аслан Карацев может пропустить три месяца из-за травмы, сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Пока что мы ждем информацию — разрыв у него или надрыв. Это большая разница. Если разрыв, то он точно может пропустить месяца три. Ждем окончательную диагностику и надеемся на лучшее», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

2 января 30-летний россиянин получил травму в матче первого круга турнира в Брисбене против австралийца Джейсона Каблера. Он отказался от продолжения встречи в начале третьего сета при счете 4:6, 7:6 (7:4). Теннисистка увезли с корта в коляске.

11 января стало известно, что Карацев снялся с Открытого чемпионата Австралии.

Источник: ТАСС
Аслан Карацев
Шамиль Тарпищев
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