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Янчук считает Рублева одним из кандидатов на победу на «Ролан Гаррос»

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российского теннисиста Андрея Рублева одним из кандидатов на победу на «Ролан Гаррос» в этом году.

«Он же седьмой в рейтинге — это высокая позиция. Ясно, что в первых кругах вполне доступные спортсмены, они их классом выше. Хотя в первом круге нужно войти в игру. Андрею не занимать опыта и уверенности в себе. Его искрометные и угрожающие удары справа делают свое дело. Думаю, что мы будем с удовольствием и интересом следить за его дальнейшими играми. Ведь Рублев является одним из кандидатов на победу в турнире. Не говорим о шансах, но они есть», — цитирует Янчука «Чемпионат».

В первом круге турнира «Большого шлема» россиянин победил представителя Кореи Квон Сун Ву — 6:7, 6:3, 6:2, 6:4.

Следующий соперник Рублева определится в матче Адриан Маннарино (Франция) — Федерико Дельбонис (Аргентина).

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-4705013-yanchuk-nazval-rublyova-odnim-iz-kandidatov-na-pobedu-na-rolan-garros.html
Roland Garros
Андрей Рублев
Виктор Янчук
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