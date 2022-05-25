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Сегодня, 19:20

Зверев отыгрался с 0:2 по сетам и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

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Немецкий теннисист Александр Зверев в пяти сетах обыграл аргентинца Себастьяна Баэса во втором круге «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 3 часа 39 минут и закончился со счетом 2:6, 4:6, 6:1, 6:2, 7:5.

Зверев сделал 12 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 11 попыток. На счету Баэса — 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 попыток.

В третьем круге турнира «Большого шлема» Зверев встретится с победителем пары Брэндон Накашима (США) — Таллон Грикспур (Нидерланды).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 3) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 2:6, 4:6, 6:1, 6:2, 7:5

Roland Garros
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