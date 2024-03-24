Определился соперник Хачанова в третьем круге «мастерса» в Майами
Аргентинец Франсиско Черундоло победил австрийца Себастьяна Офнера во втором круге турнира серии ATP 1000 в Майами (США) — 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:1.
Матч длился 2 часа 17 минут.
В третьем круге Черундоло сыграет с россиянином Кареном Хачановым.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Франсиско Черундоло (Аргентина, 20) — Себастьян Офнер (Австрия) — 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:1
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