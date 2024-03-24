Хачанов выиграл у серба Джере и вышел в третий круг турнира в Майами
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира в Майами (США).
Во втором круге спортсмен обыграл серба Ласло Джере в двух сетах — 6:2, 6:4.
В третьем круге Хачанов встретится с победителем матча Франсиско Черундоло (Аргентина, 20) — Себастьян Офнер (Австрия).
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 15) — Ласло Джере (Сербия) — 6:2, 6:4
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