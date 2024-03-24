Алькарас сыграет с Монфисом в третьем круге «мастерса» в Майами
Француз Гаэль Монфис обыграл австралийца Джордана Томпсона во втором круге турнира серии ATP 1000 в Майами — 6:7 (3:7), 6:1, 6:2.
Матч длился 2 часа 15 минут.
Монфис вышел в третий круг «мастерса» и встретится со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Гаэль Монфис (Франция) — Джордан Томпсон (Австралия, 32) — 6:7 (3:7), 6:1, 6:2
Новости