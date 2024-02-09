Ольховский считает Хачанова фаворитом четвертьфинала на турнире в Марселе

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил шансы россиянина Карена Хачанова в четвертьфинальном матче турнира в Марселе против китайца Чжана Чжичжэня.

«Карен здорово сыграл в первом матче, очень уверенно обыграл Роберто Баутиста-Агута. Сейчас Карен играет мощно и очень здорово подает, но расслабляться нельзя. Наверное, в четвертьфинале ожидался другой соперник, и Хачанов будет фаворитом, но сейчас практически нет слабых соперников, все умеют играть, поэтому придется бороться от начала до конца», — приводит ТАСС слова Ольховского.

Матч между Хачановым и Чжичжэнем пройдет в пятницу, 9 февраля, и начнется не ранее 20.00 по московскому времени.