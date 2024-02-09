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9 февраля, 12:24

Ольховский считает Хачанова фаворитом четвертьфинала на турнире в Марселе

Алина Савинова
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил шансы россиянина Карена Хачанова в четвертьфинальном матче турнира в Марселе против китайца Чжана Чжичжэня.

«Карен здорово сыграл в первом матче, очень уверенно обыграл Роберто Баутиста-Агута. Сейчас Карен играет мощно и очень здорово подает, но расслабляться нельзя. Наверное, в четвертьфинале ожидался другой соперник, и Хачанов будет фаворитом, но сейчас практически нет слабых соперников, все умеют играть, поэтому придется бороться от начала до конца», — приводит ТАСС слова Ольховского.

Матч между Хачановым и Чжичжэнем пройдет в пятницу, 9 февраля, и начнется не ранее 20.00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Ольховский
Карен Хачанов
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Бублик: «Я хочу, чтобы изменения произошли, потому что мы играем в одних и тех же турнирах последние 15 лет»

Хачанов обыграл Чжичжэня и вышел в полуфинал турнира в Марселе
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