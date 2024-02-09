Хачанов обыграл Чжичжэня и вышел в полуфинал турнира в Марселе
Российский теннисист Карен Хачанов в четвертьфинале турнира в Марселе обыграл китайца Чжана Чжичжэня со счетом 6:4, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. На счету 27-летнего россиянина 7 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.
В полуфинале Хачанов встретится с победителем матча Григор Димитров (Болгария) — Артур Риндеркнех (Франция).
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 724 015 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Карен Хачанов (Россия, 3) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 6:4, 6:1
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