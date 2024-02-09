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9 февраля, 21:11

Хачанов обыграл Чжичжэня и вышел в полуфинал турнира в Марселе

Сергей Разин
корреспондент
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Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Карен Хачанов в четвертьфинале турнира в Марселе обыграл китайца Чжана Чжичжэня со счетом 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. На счету 27-летнего россиянина 7 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В полуфинале Хачанов встретится с победителем матча Григор Димитров (Болгария) — Артур Риндеркнех (Франция).

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 724 015 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карен Хачанов (Россия, 3) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 6:4, 6:1

Карен Хачанов
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