Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

10 февраля, 17:52

Ольховский рассказал о шансах Хачанова выйти в финал турнира в Марселе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский проанализировал расстановку сил соперников накануне встречи российского теннисиста Карена Хачанова с Григором Димитровым из Болгарии на турнире во французском Марселе.

«Хачанову предстоит нелёгкий матч. Он первый раз за полгода добрался до полуфинала. На мой взгляд, Карен уже набрал форму и выступает уверенно. Предыдущую встречу с Чжан Чжичжэном он отыграл реально хорошо. С Димитровым будет сложное противостояние, но есть шанс на победу», — приводит слова ольховского Vprognoze.ru.

Занимающий 18-е место в текущем рейтинге АТР Хачанов сыграет с 13-й ракеткой мира Димитровым в полуфинале турнира в Марселе.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11519312-olhovskij-rasskazal-o-shansah-hachanova-vyjti-v-final-turnira-v-marsele.html
Теннис
Андрей Ольховский
Карен Хачанов
0
Читайте также
Легенда ММА Дэн Хендерсон считает нынешних бойцов мягкими
«Интер» обыграл «Рому» и увеличил шансы на чемпионство в серии А
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков считает, что Хачанову будет непросто обыграть Димитрова на турнире в Марселе

Француз Умбер в полуфинале турнира в Марселе может сыграть с Хачановым
Новости
RSS RSS
Все новости