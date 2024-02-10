Ольховский рассказал о шансах Хачанова выйти в финал турнира в Марселе

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский проанализировал расстановку сил соперников накануне встречи российского теннисиста Карена Хачанова с Григором Димитровым из Болгарии на турнире во французском Марселе.

«Хачанову предстоит нелёгкий матч. Он первый раз за полгода добрался до полуфинала. На мой взгляд, Карен уже набрал форму и выступает уверенно. Предыдущую встречу с Чжан Чжичжэном он отыграл реально хорошо. С Димитровым будет сложное противостояние, но есть шанс на победу», — приводит слова ольховского Vprognoze.ru.

Занимающий 18-е место в текущем рейтинге АТР Хачанов сыграет с 13-й ракеткой мира Димитровым в полуфинале турнира в Марселе.