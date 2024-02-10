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10 февраля, 11:42

Чесноков считает, что Хачанову будет непросто обыграть Димитрова на турнире в Марселе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что россиянину Карену Хачанову будет нелегко победить болгарина Григора Димитрова в полуфинале турнира ATP 250 в Марселе.

«Карен здорово вчера играл, легко и уверенно вышел в полуфинал, — цитирует Чеснокова ТАСС. — Григор сейчас тоже находится в великолепной форме. Казалось бы, уже не так много времени ему осталось играть, но он собрался и показывает прекрасные результаты. Я думаю, Карену будет непросто победить Димитрова, но и тому не стоит ждать легкой жизни».

Матч между Хачановым и Димитровым пройдет в субботу, 10 февраля.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Чесноков
Григор Димитров
Карен Хачанов
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