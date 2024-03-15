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15 марта, 16:15

Ольховский прокомментировал победу Медведева над Руне на турнире в Индиан-Уэллсе

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Бывший теннисист Андрей Ольховский подвел итоги четвертьфинального матча турнира в Индиан-Уэллсе между Даниилом Медведевым и Хольгером Руне.

В пятницу, 15 марта, 28-летний россиянин победил представителя Дании в двух сетах — 7:5, 6:4.

«Медведев играл очень солидно и уверенно. Он на классе победил Руне. Высокий класс спортсмена выражается в том, что если какие-то элементы не проходят, то он будет набирать очки другими. В игре Медведева против Руне так и случилось, Медведев сумел перестроиться и затянуть Руне в свою игру»— приводит слова Ольховского ТАСС.

В следующем раунде соревнований четвертая ракетка мира сыграет с американцем Томми Полом. Матч состоится 16 марта. Начало — в 22.00 мск.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
Хольгер Руне
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