Алькарас назвал Синнера лучшим теннисистом в мире на данный момент

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что считает итальянца Янника Синнера лучшим теннисистом мира.

Алькарас сыграет против Синнера в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США). Встреча пройдет в субботу, 16 марта.

«Я буду наслаждаться матчем, потому что я хочу сыграть с ним с начала года. Очевидно, что это будет большой вызов и челлендж. Мне предстоит сразиться с лучшим игроком в мире на данный момент», — сказал Алькарас в интервью YouTube-каналу «Больше!».

22-летний Синнер занимает третье место в последней версии рейтинга ATP. 20-летний Алькарас идет вторым. Лидером рейтинга является серб Новак Джокович.